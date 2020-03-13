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В Италии от коронавируса умерла украинка

Новости » Происшествия     13.03.2020 - 20:14
В Италии от коронавируса умерла украинка
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Женщине подтвердили диагноз лишь 12 марта, однако госпитализирована она была 8 марта

В Италии от коронавируса COVID-19 умерла гражданка Украины Раиса Малышева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение активистки Оксаны Федкив в Facebook.

Ранее Федкив сообщала, что Малышева работала в провинции Брешия и была госпитализирована с подозрением на коронавирус 8 марта. Лишь 12 марта диагноз официально подтвердили. В пятницу, 13 марта, женщина умерла.

Сообщалось, что женщина находилась в тяжелом состоянии. Также у нее были проблемы с дыханием.

Вічна пам'ять Раїсі

Опубліковано Oksana Fedkiv Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Напомним, за рубежом было зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом у украинцев. Из них один в Италии и четыре в Японии.

Кроме того, в Украине 17 марта будет полностью ограничено авиасообщение через новый тип коронавируса COVID-19.

Добавим, что по состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения коронавирусом. В частности, подтвержден первый летальный случай на территории Украины. От вируса скончалась 71-летняя жительница Радомышльского района Житомирской области. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что Европа стала эпицентром пандемии коронавируса. В настоящее время ежедневно регистрируется больше случаев, чем в разгар эпидемии в Китае.

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