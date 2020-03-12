ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

За границей коронавирусом заразились 5 украинцев, - Кулеба

Новости » Общество     12.03.2020 - 11:50
За границей коронавирусом заразились 5 украинцев, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Один инфицированный в Италии, еще 4 - в Японии, заявил Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что пока известно о 5 случаях заражения коронавирусом среди украинцев заграницей. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, большинство больных коронавирусом украинцев находится в Японии.

"У нас есть 5 инфицированных граждан Украины за рубежом, которые заболели коронавирусом. По состоянию на сейчас нам известно об 1 гражданине в Италии. Еще четверо в Японии, но они уже выписаны из больницы. То есть их жизни ничего не угрожает", - заявил Кулеба.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины объявило подготовку второго этапа эвакуации граждан Украины из Китая.

Напомним, в связи с дальнейшим распространением коронавируса COVID-19 в Италии, МИД также призвал украинцев воздержаться от поездок в эту страну.

По состоянию на утро 12 марта в Италии зафиксировано больше 12 тыс. случаев заражения коронавирусом. От вируса скончались 827 человек. В Японии подтверждено 639 случаев заражения с 16 смертельными исходами.

Также РБК-Украина сообщало, что в общем в мире коронавирусом заразились больше 126 тыс. человек.

МИД объявил подготовку второго этапа эвакуации украинцев из Китая В Европе осталась только одна страна без случаев коронавируса
Новости Украины УкраинаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь