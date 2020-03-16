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В Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом

Новости » Происшествия     16.03.2020 - 10:01
В Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Черновицкой области зафиксировали заражение

В Черновицкой области выявили два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Черновицкой ОГА.

В пресс-службе ОГА отметили, что детали будут позже.

"В Черновицкой области зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в пресс-службе Центра общественного здоровья Украины сообщили, что получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (2) и Житомирская (1) области.

В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов.

Ранее сообщалось о трех случаях заражения коронавирусом в Украине. Также было сообщено о первой смерти из-за COVID-19.

Отметим, во избежание распространения коронавируса премьер Денис Шмыгаль призвал граждан воздержаться от поездок между городами Украины.

Также с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин. Кроме того, Украина с 16 марта закроет границу для иностранцев.

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