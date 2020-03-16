ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Финансовый кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали восемь человек

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 14:55
Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали восемь человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У госпитализированных взяли биоматериал, результат будет известен через два дня

Во Львове за сутки с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали восемь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, у всех госпитализированных были взяты анализы, которые направили в лабораторию Центра общественного здоровья в Киеве. Результаты исследований будут известны через два дня.

Среди тех, кого госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу есть двое пациентов из Дрогобычского района, один - из Перемышлянского и остальные - из Львова.

Напомним, по состоянию на утро 16 марта в Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных достигли пяти человек: четыре случая в Черновицкой и один - в Житомирской области.

Кроме того, у эвакуированных из Италии украинцев не обнаружили коронавирус. После прибытия самолета в Украину в аэропорту "Борисполь" врачи сделали быстрый тест на COVID-19, однако все эвакуированные все равно обязались уйти на 14-дневную изоляцию (на время возможного инкубационного периода).

Добавим, что 16 марта в Украине усилили меры карантина. А 17 числа народные депутаты на внеочередном заседании намерены принять ряд инициатив для противодействия коронавируса.

Ограничить въезд, закрыть кафе и рестораны: как Киев борется с коронавирусом Ограничение на передвижение между городами носит исключительно рекомендационный характер, - КГГА
Новости Украины ЛьвовКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь