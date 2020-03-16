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У Польщі у двох українців підтвердили коронавірус

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 15:19
У Польщі у двох українців підтвердили коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Один з чоловіків приїхав у Польщу з Німеччини, а інший - з України

У двох польських містах Цешин і Тихи підтвердили зараження коронавірусом COVID-19 у двох громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Wprost.

За словами прес-секретаря воєводи Сілезького воєводства Аліни Кухажевської, один з українців приїхав у Польщу з Німеччини, а другий - з України.

"Пацієнт з інфекційної лікарні в Цешині ізольований в домашніх умовах. Його стан нормальний, він повернувся з Німеччини. Другий пацієнт, який перебуває в лікарні у місті Тихи, приїхав з України й там, ймовірно, було джерело зараження", - заявила Кухажевська.

Нагадаємо, 13 березня в Італії померла громадянка України Раїса Малишева. Вона була госпіталізована з підозрою на коронавірус 8 березня. Лише 12 березня офіційно підтвердили діагноз. Жінка перебувала у важкому стані.

Крім того, за кордоном раніше було зареєстровано п'ять випадків зараження коронавірусом в українців. З них один в Італії і чотири в Японії.

За станом на ранок 16 березня в Україні зафіксували два нових випадки зараження коронавірусом. Таким чином, загальна кількість заражених досягли п'яти чоловік: чотири випадки в Чернівецькій і один - у Житомирській області.

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