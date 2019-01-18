В Польше арестовали мужчину за угрозу убить Дональда Туска

Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Житель Гданьска во время телефонного звонка угрожал убийством главу Европейского совета

Районный суд в Гданьске (Польша) арестовал 48-летнего жителя этого города, который во время телефонного звонка на экстренный номер угрожал убить главу Европейского совета Дональда Туска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Так, соответствующую информацию сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Гданьске Гражина Вавринюк.

По ее данным, подозреваемого жителя Гданьска взяли под стражу на три месяца.

Указано, что ранее пресс-секретарь Городской комендатуры полиции в Гданьске Карина Каминская сообщила, что в понедельник 48-летний мужчина позвонил на экстренный номер Воеводского центра экстренных сообщений с угрозой убить Туска. Сотрудники полиции установили местонахождение мужчины.

Подозреваемого задержали в среду утром в квартире в Гданьске.

В частности, полиция изъяла записи разговора, допросила свидетелей, а при обыске квартиры изъяла два мобильных телефона, по которым мужчина мог совершать звонки.

Напомним, прощание с мэром Гданьска Павлом Адамовичем, погибшим в результате ножевых ранений, состоится в субботу 19 января в базилике Святой Марии в Гданьске.

Как писало РБК-Украина, 13 января, мужчина напал с ножом на мэра Гданьска (Польша) во время благотворительного концерта. Адамовича оперировали пять часов. Однако на следующий день, 14 января, он умер.

Нападающий заявил, что незаслуженно отсидел несколько лет в тюрьме и считал виновным в этом мэра Гданьска.

Добавим, обвиняемый в убийстве Адамовича на допросе в прокуратуре не признал свою вину.