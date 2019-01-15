В Польше после смерти мэра Гданьска арестовали троих человек

Фото: Павел Адамович (twitter.com/AdamowiczPawel)

Задержанные призывали к убийствам через сеть Интернет

В Министерстве внутренних дел Польши заявили, что полиция арестовала троих человек, которые призывали к дополнительным убийств после убийства мэра Гданьска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается, глава МВД Польши Йоахим Брудзинский заявил, что полиция арестовала трех неуравновешеных интернет-троллей. Кроме того, было не до конца понятно, к чьим убийствам они призвали.

Напомним, вчера, 14 января, в Польше полиция задержала мужчину, который в соцсетях пригрозил мэрам Познани и Вроцлава. Это был 41-летний житель села неподалеку от Познани. Мужчину задержали после того, как до этого в Twitter призвал депутат Европарламента Яцек Протасевич.

РБК-Украина сообщало, что 13 января, неизвестный мужчина напал с ножом на мэра Гданьска (Польша) Павела Адамовича во время благотворительного концерта. Политика прооперировали. Однако позже он скончался.

После этого в Польше суд Гданьска арестовал на три месяца Стефана В., которому предъявлено обвинение в убийстве мэра города Павла Адамовича. На допросе мужчина не признал себя виновным.