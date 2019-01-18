У Польщі арештували чоловіка за погрозу вбити Дональда Туска

Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Житель Гданська під час телефонного дзвінка погрожував вбивством голови ЄР

Районний суд у Гданську (Польща) арештував 48-річного жителя цього міста, який під час телефонного дзвінка на екстрений номер погрожував вбити голову Європейської ради Дональда Туска. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

Так, відповідну інформацію повідомила речниця Окружної прокуратури в Гданську Ґражина Вавринюк.

За її даними, підозрюваного жителя Гданська взяли під варту на три місяці.

Вказано, що раніше речниця Міської комендатури поліції в Гданську Каріна Камінська повідомила, що у понеділок 48-річний чоловік зателефонував на екстрений номер Воєводського центру екстрених повідомлень з погрозою вбити Туска. Співробітники поліції встановили місце перебування чоловіка.

Підозрюваного затримали у середу вранці у квартирі у Гданську.

Зокрема, поліція вилучила записи розмови, допитала свідків, а під час обшуку помешкання вилучила два мобільні телефони, з яких чоловік міг здійснювати дзвінки.

Нагадаємо, прощання з мером Гданська Павлом Адамовичем, який загинув у результаті ножових поранень, відбудеться у суботу 19 січня в базиліці Святої Марії в Гданську.

Як писало РБК-Україна, 13 січня, чоловік напав з ножем на мера Гданська (Польща) під час благодійного концерту. Адамовича оперували 5 годин. Однак на наступний день, 14 січня, він помер.

Нападник заявив, що незаслужено відсидів кілька років у в'язниці і вважав винним у цьому мера Гданська.

Додамо, обвинувачений у вбивстві Адамовича на допиті в прокуратурі не визнав свою провину.