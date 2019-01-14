Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска не признал свою вину

Фото: Павел Адамович (twitter.com/AdamowiczPawel)

Павел Адамович умер сегодня в больнице

Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича на допросе в прокуратуре не признал свою вину. Об этом заявила пресс-секретарь окружной прокуратуры Гражина Ваврынюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщила Ваврынюк, прокуратура обратилась в суд с просьбой о предварительном заключении задержанного 27-летнего жителя Гданьска, который на допросе не признал себя виновным.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 13 января неизвестный мужчина напал с ножом на мэра Гданьска Павла Адамовича во время праздничного концерта. Злоумышленник пробрался на сцену, где выступал политик, и нанес удар ножом. После нападения Адамовича госпитализировали, он перенес пятичасовую операцию, но врачам не удалось спасти жизнь Адамовича. Мэр Гданьска умер в больнице сегодня, 14 января.

Также сообщалось, что напавший на Адамовича мужчина заявил, что незаслуженно отсидел несколько лет в тюрьме и обвинил в этом мэра Гданьска.

Как писало РБК-Украина, министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования в связи со смертью мэра Гданьска Павла Адамовича.