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Мэра Гданьска похоронят в субботу

Новости » Общество    16.01.2019 - 18:12
Мэра Гданьска похоронят в субботу
Фото: Павел Адамович (twitter.com/AdamowiczPawel)

Прощание состоится в базилике Святой Марии в Гданьске

Прощание с мэром Гданьска Павлом Адамовичем, который погиб в результате ножевых ранений, состоится в субботу 19 января в базилике Святой Марии в Гданьске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечается, семья умершего попросила не приносить на похоронную церемонию цветы и лампадки, а передавать волонтерам деньги на благотворительную акцию Большого оркестра праздничной помощи и хоспис имени отца Еугенюша Дуткевича.

Организаторами похоронной церемонии являются власти города Гданьска и семья погибшего.

Напомним, согласно решению президента Польши Анджея Дуды, день похорон Павела Адамовича будет днем национального траура.

РБК-Украина сообщало, что 13 января, неизвестный мужчина напал с ножом на мэра Гданьска (Польша) Павела Адамовича во время благотворительного концерта. Адамовича оперировали 5 часов. Однако на следующий день, 14 января, он умер.

Нападающий заявил, что незаслуженно отсидел несколько лет в тюрьме и считал виновным в этом мэра Гданьска.

Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича на допросе в прокуратуре не признал свою вину.

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