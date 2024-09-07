У Польщу з Білорусі залетів невідомий об’єкт: попередньо, це повітряна куля

Об’єкт знайшов фермер в селі Старе Стулно Влодавського повіту. Його передали спецслужбам. Вже відомо, що шкідливих речовин у ньому не було.

Польська поліція поки офіційно не підтвердила, що знайдено саме повітряну кулю, і не повідомила про її призначення. За неофіційною інформацією RMF FM, це контрабандна повітряна куля, яка могла прилетіти з Білорусі.

За словами представника спецслужб та Міністерства внутрішніх справ Яцека Добжинського, "все вказує на те, що об'єкт, знайдений біля міста Каменка Стара, є метеозондом".

Він додав, що метеозони, швидше за все, мають у цьому районі свій "літальний канал", приблизно тиждень тому там було виявлено аналогічний об'єкт.