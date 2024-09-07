В Польшу из Беларуси залетел неизвестный объект: предварительно, это воздушный шар

Объект нашел фермер в деревне Старое Стулно Влодавского уезда. Его передали спецслужбам. Уже известно, что вредных веществ в нем не было.

Польская полиция пока официально не подтвердила, что найден именно воздушный шар, и не сообщила о его предназначении. По неофициальной информации RMF FM, это контрабандный воздушный шар, который мог прилететь из Беларуси.

По словам представителя спецслужб и Министерства внутренних дел Яцека Добжинского, "все указывает на то, что объект, обнаруженный возле города Каменка Старая, является метеозондом".

Он добавил, что метеозонды, скорее всего, имеют в этом районе свой "летательный канал", примерно неделю назад там был обнаружен аналогичный объект.