В Польшу из Беларуси залетел неизвестный объект: предварительно, это воздушный шар

В польской деревне в нескольких километрах от границы с Беларусью нашли предмет, похожий на воздушный шар, с надписями кириллицей. В МВД полагают, что это метеозонд, СМИ пишут о контрабанде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.
Объект нашел фермер в деревне Старое Стулно Влодавского уезда. Его передали спецслужбам. Уже известно, что вредных веществ в нем не было.
Польская полиция пока официально не подтвердила, что найден именно воздушный шар, и не сообщила о его предназначении. По неофициальной информации RMF FM, это контрабандный воздушный шар, который мог прилететь из Беларуси.
По словам представителя спецслужб и Министерства внутренних дел Яцека Добжинского, "все указывает на то, что объект, обнаруженный возле города Каменка Старая, является метеозондом".
Он добавил, что метеозонды, скорее всего, имеют в этом районе свой "летательный канал", примерно неделю назад там был обнаружен аналогичный объект.
Напомним, в начале июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Польша работают над механизмом, в рамках которого польская противовоздушная оборона будет сбивать российские ракеты и дроны.
В Польше заявили, что страна не будет сбивать российские ракеты в небе над Украиной без принятия решения всеми членами НАТО.
Во время массированной российской атаки против Украины 26 августа оперативный командующий вооруженными силами Польши заявил о "проникновении объекта на территорию Польши". В Польше предположили, что это российский беспилотник, но по данным RMF FM объект так и не нашли, поиски прекращены. Это – последний подобный инцидент. До этого на территории Польши падали и российские ракеты. Как минимум, один случай не обошелся без жертв среди польских граждан.
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