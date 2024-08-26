Армія Польщі зафіксувала "об'єкт" на своїй території під час удару по Україні

Повітряний об'єкт вторгся на територію Польщі вранці 26 серпня під час масованої атаки РФ по Україні. Його пошуки продовжуються.

Про це заявив генерал-майор Мацей Кліш, оперативний командувач збройних сил Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

"Ймовірно, йдеться про проникнення об'єкта на територію Польщі. Об'єкт підтверджений радіолокацією як мінімум трьох станцій радіолокацій", - сказав головком на брифінгу.

Генерал Кліш повідомив, що об'єкт перетнув польський кордон о 6.43 за польським часом на широті українського міста Червоногорода. За його словами, це місце вже кілька разів атакували російську сторону через розташовану там електростанцію.

"Об'єкт зник приблизно через 25 км на території Польщі. За погодними умовами я не зміг віддати команду на боротьбу з ним через недотримання процедур, тобто так званого візуального підтвердження знищення. Об'єкт зник з радіолокаційних систем. Об'єкт не був виявлений ні союзною, ані польською авіацією, а також об'єктом не було підтверджено візуально вертольотами", - повідомив він.

Генерал Кліш повідомив, що об'єкт, ймовірно, все ще знаходиться на території Польщі, хоч і не виключив, що об'єкт покинув нашу територію. "Почато операцію з пошуку об'єкта", - додав він.

Удар по Україні

Нагадаємо, вранці 26 серпня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Як повідомив президент Володимир Зеленський, російська атака по Україні в 26 серпня є однією з найбільших. Росія випустила понад сотню ракет різних типів і близько сотні дронів "Шахед".

На тлі цього масованого обстрілу Польща підняла у повітря свою авіацію та авіацію союзників.

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Києва 24 серпня заявив, що в НАТО триває дискусія щодо захисту українського неба бойовими засобами окремих держав Альянсу.