У Польщу з Білорусі залетів невідомий об’єкт: попередньо, це повітряна куля
У польському селі за кілька кілометрів від кордону з Білоруссю знайшли предмет, схожий на повітряну кулю, з написами кирилицею. У МВС вважають, що це метеозонд, ЗМІ пишуть про контрабанду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.
Об’єкт знайшов фермер в селі Старе Стулно Влодавського повіту. Його передали спецслужбам. Вже відомо, що шкідливих речовин у ньому не було.
Польська поліція поки офіційно не підтвердила, що знайдено саме повітряну кулю, і не повідомила про її призначення. За неофіційною інформацією RMF FM, це контрабандна повітряна куля, яка могла прилетіти з Білорусі.
За словами представника спецслужб та Міністерства внутрішніх справ Яцека Добжинського, "все вказує на те, що об'єкт, знайдений біля міста Каменка Стара, є метеозондом".
Він додав, що метеозони, швидше за все, мають у цьому районі свій "літальний канал", приблизно тиждень тому там було виявлено аналогічний об'єкт.
Нагадаємо, на початку липня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Польща працюють над механізмом, у рамках якого польська протиповітряна оборона збиватиме російські ракети та дрони.
У Польщі заявили, що країна не збиватиме російські ракети у небі над Україною без ухвалення відповідного рішення всіма членами НАТО.
Під час масованої російської атаки проти України 26 серпня оперативний командувач збройних сил Польщі заявив про "проникнення об'єкта на територію Польщі". У Польщі припустили, що це російський безпілотник, але, за даними RMF FM, об'єкт так і не знайшли, пошуки припинено. Це - останній подібний інцидент. До цього на території Польщі падали також і російські ракети. Як мінімум один випадок не обійшовся без жертв серед польських громадян.
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