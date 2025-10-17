У Польщі знайшли підземний тунель через кордон із Білоруссю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави МВС Польщи Марціна Кєрвінського у соцмережі X.

Керівник МВС Польщі Марцін Кєрвінський повідомив, що прикордонники Підляського відділу Прикордонної служби виявили тунель під загородженням на польсько-білоруському кордоні.

"Тунель починався на боці Білорусі й закінчувався приблизно за 20 метрів від кордону з польського боку", - написав Кєрвінський.

Кєрвінський також зазначив, що польсько-білоруський кордон надійно захищений завдяки сучасним електронним системам, встановленим на прикордонному загородженні.

Електронний бар’єр

Польща влітку завершила будівництво сучасного електронного бар’єра вздовж усього кордону з Білоруссю, включно з річковими ділянками. Нова інфраструктура є частиною стратегії ЄС із посилення захисту зовнішніх кордонів.

Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк зазначив, що всі форми контролю на кордоні - як фізичний, так і технічний - залишаться чинними.

За його словами, на зміцнення охорони кордону з Білоруссю уряд виділив 2,6 мільйона злотих, а для гарантування безпеки прикордонної зони залучено понад 11 тисяч військовослужбовців.

Система складається з більше ніж 3 тисяч камер й 200 кілометрів кабелів виявлення, що були встановлені приблизно на 199 км від Центру спостереження в штаб-квартирі Вармінсько-Мазурського прикордонного відділення в Кентшині.