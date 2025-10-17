У Польщі знайшли підземний тунель через кордон із Білоруссю
Польські прикордонники виявили тунель довжиною кількадесят метрів, прокладений під польсько-білоруським кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави МВС Польщи Марціна Кєрвінського у соцмережі X.
Керівник МВС Польщі Марцін Кєрвінський повідомив, що прикордонники Підляського відділу Прикордонної служби виявили тунель під загородженням на польсько-білоруському кордоні.
"Тунель починався на боці Білорусі й закінчувався приблизно за 20 метрів від кордону з польського боку", - написав Кєрвінський.
Кєрвінський також зазначив, що польсько-білоруський кордон надійно захищений завдяки сучасним електронним системам, встановленим на прикордонному загородженні.
Електронний бар’єр
Польща влітку завершила будівництво сучасного електронного бар’єра вздовж усього кордону з Білоруссю, включно з річковими ділянками. Нова інфраструктура є частиною стратегії ЄС із посилення захисту зовнішніх кордонів.
Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк зазначив, що всі форми контролю на кордоні - як фізичний, так і технічний - залишаться чинними.
За його словами, на зміцнення охорони кордону з Білоруссю уряд виділив 2,6 мільйона злотих, а для гарантування безпеки прикордонної зони залучено понад 11 тисяч військовослужбовців.
Система складається з більше ніж 3 тисяч камер й 200 кілометрів кабелів виявлення, що були встановлені приблизно на 199 км від Центру спостереження в штаб-квартирі Вармінсько-Мазурського прикордонного відділення в Кентшині.
Funkcjonariusze @podlaski_sg odkryli tunel pod barierą na polsko-białoruskiej granicy. Podkop zaczynał się na i kończył około 20 m od granicy po stronie. Dzięki zaawansowanym systemom elektronicznym na barierze granica polsko-białoruska jest skutecznie chroniona! pic.twitter.com/OSBovY5Mkf— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) October 17, 2025
Польща закривала кордон з Білоруссю
Раніше премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що Польща країна закриє кордони з Білоруссю через спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2025".
Ці навчання були заплановані на період із 12 до 16 вересня, та проходили на білоруській території та окремо на полігонах у Росії.