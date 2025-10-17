ua en ru
В Польше нашли подземный тоннель через границу с Беларусью

Польша, Пятница 17 октября 2025 20:13
В Польше нашли подземный тоннель через границу с Беларусью Иллюстративное фото: пограничники Польши (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Польские пограничники обнаружили тоннель длиной несколько десятков метров, проложенный под польско-белорусской границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы МВД Польши Марцина Кервинского в соцсети X.

Руководитель МВД Польши Марцин Кервинский сообщил, что пограничники Подляского отдела Пограничной службы обнаружили тоннель под заграждением на польско-белорусской границе.

"Тоннель начинался на стороне Беларуси и заканчивался примерно в 20 метрах от границы с польской стороны", - написал Кервинский.

Кервинский также отметил, что польско-белорусская граница надежно защищена благодаря современным электронным системам, установленным на пограничном заграждении.

Электронный барьер

Польша летом завершила строительство современного электронного барьера вдоль всей границы с Беларусью, включая речные участки. Новая инфраструктура является частью стратегии ЕС по усилению защиты внешних границ.

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк отметил, что все формы контроля на границе - как физический, так и технический - останутся в силе.

По его словам, на укрепление охраны границы с Беларусью правительство выделило 2,6 миллиона злотых, а для обеспечения безопасности пограничной зоны привлечено более 11 тысяч военнослужащих.

Система состоит из более чем 3 тысяч камер и 200 километров кабелей обнаружения, которые были установлены примерно на 199 км от Центра наблюдения в штаб-квартире Варминско-Мазурского пограничного отделения в Кентшине.

Польша закрывала границу с Беларусью

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что Польша страна закроет границы с Беларусью из-за совместных российско-беларусских учений "Запад-2025".

Эти учения были запланированы на период с 12 по 16 сентября, и проходили на беларусской территории и отдельно на полигонах в России.

