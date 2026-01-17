У Польщі знайшли кулі з контрабандними сигаретами: ймовірно, прилетіли з Білорусі

Як повідомляється, в ніч на суботу залишки контрабандних кулі знайшли поблизу міст Білосток та Сокулки Підляського воєводства. Місцева поліція припустила, що кулі прилетіли з території Білорусі.

Остаточно це ще перевіряють, але подібні випадки в регіоні вже траплялися раніше.

Кулі перевозили картонні коробки, в яких було близько півтори тисячі коробок сигарет без польських акцизних марок.

Фото: у Польщі знайшли повітряні кулі з контрабандними сигаретами (поліція Підляського воєводства)

У поліції зазначили, що зазвичай такі типи куль оснащені пристроями стеження, які допомагають контрабандистам знаходити пачки сигарет.

Використання повітряних куль для перевезення сигарет - один зі способів обійти прикордонний контроль і зменшити ризики для контрабандистів.

Наразі знайдені сигарети вилучили, а обставини інциденту з’ясовують. Польські служби також перевіряють, чи можуть ці кулі бути пов’язані з більшою схемою нелегального ввезення тютюнових виробів через східний кордон ЄС. Розслідування триває.