В Польше нашли пули с контрабандными сигаретами: вероятно, прилетели из Беларуси

В Польше обнаружили остатки двух воздушных шаров, которые перевозили контрабандные сигареты. Они, вероятно, прилетели из Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Как сообщается, в ночь на субботу остатки контрабандных пули нашли вблизи городов Белосток и Сокулки Подляского воеводства. Местная полиция предположила, что пули прилетели с территории Беларуси.
Окончательно это еще проверяют, но подобные случаи в регионе уже случались ранее.
Пули перевозили картонные коробки, в которых было около полутора тысяч коробок сигарет без польских акцизных марок.
Фото: в Польше нашли воздушные шары с контрабандными сигаретами (полиция Подляского воеводства)
В полиции отметили, что обычно такие типы шаров оснащены устройствами слежения, которые помогают контрабандистам находить пачки сигарет.
Использование воздушных шаров для перевозки сигарет - один из способов обойти пограничный контроль и уменьшить риски для контрабандистов.
Сейчас найденные сигареты изъяли, а обстоятельства инцидента выясняют. Польские службы также проверяют, могут ли эти пули быть связаны с большей схемой нелегального ввоза табачных изделий через восточную границу ЕС. Расследование продолжается.
Напомним, в декабре 2025 года на Волыни пограничники разоблачили попытку контрабанды сигарет в страны Европейского Союза с помощью воздушного шара.
Находка была обмотана черной полиэтиленовой пленкой и имела канат с остатками воздушного шара. Внутри находились 1500 пачек сигарет марки "Минск" с акцизными марками Республики Беларусь, а также два GPS-устройства. Одно из них имело SIM-карту белорусского мобильного оператора, другое - оператора Республики Польша.
Также сообщалось, что в Польшу из Беларуси прилетело 59 метеозондов с контрабандой.
Больше всего таких случаев зафиксировали в Подляском и Люблинском воеводствах, непосредственно граничащих с Беларусью.
Во время проверок польские пограничники и полицейские обнаружили там 13 воздушных шаров с контрабандными сигаретами, а также 5 отдельных пакетов. В каждом из них находилось примерно по полторы тысячи пачек табачных изделий. Отмечается, что все метеозонды были оборудованы GPS-трекерами.