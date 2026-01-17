В Польше нашли пули с контрабандными сигаретами: вероятно, прилетели из Беларуси

Как сообщается, в ночь на субботу остатки контрабандных пули нашли вблизи городов Белосток и Сокулки Подляского воеводства. Местная полиция предположила, что пули прилетели с территории Беларуси.

Окончательно это еще проверяют, но подобные случаи в регионе уже случались ранее.

Пули перевозили картонные коробки, в которых было около полутора тысяч коробок сигарет без польских акцизных марок.

Фото: в Польше нашли воздушные шары с контрабандными сигаретами (полиция Подляского воеводства)

В полиции отметили, что обычно такие типы шаров оснащены устройствами слежения, которые помогают контрабандистам находить пачки сигарет.

Использование воздушных шаров для перевозки сигарет - один из способов обойти пограничный контроль и уменьшить риски для контрабандистов.

Сейчас найденные сигареты изъяли, а обстоятельства инцидента выясняют. Польские службы также проверяют, могут ли эти пули быть связаны с большей схемой нелегального ввоза табачных изделий через восточную границу ЕС. Расследование продолжается.