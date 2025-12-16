Контрабанда повітрям дала збій: на Волині виявили кулю з білоруськими цигарками
На Волині прикордонники викрили спробу контрабанди цигарок до країн Європейського Союзу за допомогою повітряної кулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Інцидент стався на території Шацької громади поблизу українсько-білоруського кордону. Військовослужбовці Волинського прикордонного загону виявили пакунок із тютюновими виробами, який, ймовірно, зловмисники планували переправити повітряним шляхом.
Знахідка була обмотана чорною поліетиленовою плівкою та мала канат із залишками повітряної кулі. Усередині знаходилися 1500 пачок цигарок марки "Мінськ" з акцизними марками Республіки Білорусь, а також два GPS-пристрої. Один із них мав SIM-картку білоруського мобільного оператора, інший - оператора Республіки Польща.
За даними прикордонників, з огляду на маркування тютюнових виробів, спосіб доставки та технічне оснащення, повітряна куля з незаконним вантажем, імовірно, прямувала в напрямку Польщі.
Слідчо-оперативна група Національної поліції вилучила контрабандні цигарки та технічні засоби у встановленому законом порядку. Орієнтовна вартість вилученого тютюну становить близько 90 тисяч гривень.
Провокації Білорусі проти Литви
Нагадаємо, у жовтні міжнародний аеропорт Вільнюса неодноразово припиняв роботу через появу повітряних куль, запущених з території Білорусі. Внаслідок цього було порушено плани близько 3,5 тисяч пасажирів і затримано 25 рейсів: чотири з них скасували, ще сім перенаправили на інші аеропорти.
Після цих інцидентів уряд Литви скликав засідання Національної комісії з питань безпеки та ухвалив рішення тимчасово, на місяць, закрити кордон з Білоруссю.
У листопаді провокації не припинилися - роботу летовища знову довелося призупиняти через фіксацію невідомих безпілотників поблизу аеропорту. У ніч на 24 листопада було зафіксовано черговий масований запуск повітряних куль з боку Білорусі в повітряний простір Литви.
У відповідь у Європейському Союзі заявили про підготовку санкцій проти Білорусі через ці провокації.