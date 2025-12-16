Контрабанда повітрям дала збій: на Волині виявили кулю з білоруськими цигарками

На Волині прикордонники викрили спробу контрабанди цигарок до країн Європейського Союзу за допомогою повітряної кулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Інцидент стався на території Шацької громади поблизу українсько-білоруського кордону. Військовослужбовці Волинського прикордонного загону виявили пакунок із тютюновими виробами, який, ймовірно, зловмисники планували переправити повітряним шляхом.

Знахідка була обмотана чорною поліетиленовою плівкою та мала канат із залишками повітряної кулі. Усередині знаходилися 1500 пачок цигарок марки "Мінськ" з акцизними марками Республіки Білорусь, а також два GPS-пристрої. Один із них мав SIM-картку білоруського мобільного оператора, інший - оператора Республіки Польща.

Фото:

За даними прикордонників, з огляду на маркування тютюнових виробів, спосіб доставки та технічне оснащення, повітряна куля з незаконним вантажем, імовірно, прямувала в напрямку Польщі.

Слідчо-оперативна група Національної поліції вилучила контрабандні цигарки та технічні засоби у встановленому законом порядку. Орієнтовна вартість вилученого тютюну становить близько 90 тисяч гривень.