У Польщі змінився ринок праці: де найбільше шукають українців, а де скорочують

У Польщі продовжує зростати попит на українських працівників, однак ситуація на ринку праці дуже залежить від галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження аналітичного центру міжнародної HR-компанії Gremi Personal, підготовлене на основі даних Головного статистичного управління Польщі (GUS).

Головне: У Польщі продовжує зростати попит на працівників у сфері послуг , торгівлі, логістики та харчовій промисловості.

, торгівлі, логістики та харчовій промисловості. Кількість офіційно працевлаштованих українців за рік зросла на 9,8% і досягла 873,5 тисячі осіб .

. Найбільші скорочення персоналу фіксують у меблевій та автомобільній промисловості.

персоналу фіксують у меблевій та автомобільній промисловості. Аналітики прогнозують, що у другому півріччі попит на робочу силу може зрости завдяки пожвавленню економіки Польщі.

Де у Польщі зараз найбільше вакансій

Найкращу динаміку зайнятості цього року демонструє сфера HoReCa. За підсумками січня-травня кількість працівників у готельно-ресторанному бізнесі зросла на 2,1% у річному вимірі та досягла 167,8 тисячі осіб.

Також збільшується зайнятість у:

харчовій промисловості (+0,56%);

роздрібній торгівлі (+0,4%);

логістиці та складському господарстві (+0,3%).

Саме ці галузі, за оцінкою експертів, формують найбільший попит на іноземних працівників, насамперед на фізичні, операційні та сезонні спеціальності.

Кількість українців на польському ринку праці зростає

За підсумками перших п'яти місяців року середня кількість офіційно застрахованих іноземців у Польщі становила 1,306 млн осіб, що на 8,4% більше, ніж торік.

Найбільшу групу серед них традиційно становлять українці. Їхня кількість зросла майже на 10% - до 873,5 тисячі осіб.

"Це дозволяло роботодавцям оперативно закривати сезонні та пікові потреби у персоналі", - зазначив засновник Gremi Personal Євген Кіріченко.

Які галузі втрачають працівників

Натомість промисловість продовжує переживати непростий період.

У травні кількість зайнятих у переробній промисловості скоротилася до 2,368 млн осіб, що на 1,29% менше, ніж роком раніше. Загалом за січень-травень сектор втратив близько 32,4 тисячі працівників.

Найгірша ситуація спостерігається у меблевій галузі, де зайнятість за рік скоротилася на 4,1%.

Також скорочення тривають у виробництві автомобілів і комплектуючих. Тут кількість працівників зменшилася на 3% у річному вимірі.

Водночас окремі напрямки машинобудування демонструють позитивну динаміку. Зокрема, зростає зайнятість у виробництві комп'ютерної та електронної техніки, машин і обладнання, а також іншого транспортного обладнання.

За словами Кіріченка, цьому сприяють масштабні оборонні та інфраструктурні замовлення.

Чого очікувати до кінця року

Аналітики прогнозують, що у другому півріччі ситуація на польському ринку праці може покращитися.

Серед факторів, які підтримуватимуть економіку, вони називають уповільнення інфляції, здешевлення банківських кредитів та поступове пожвавлення будівельної галузі.

Усе це може позитивно вплинути на попит на працівників, зокрема й на іноземну робочу силу.