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Темпи зростання зарплат у Польщі впали до мінімуму за 5 років: чого чекати далі

07:37 30.06.2026 Вт
3 хв
Майже 70% компаній заморозили підвищення окладів
aimg Василина Копитко
Темпи зростання зарплат у Польщі впали до мінімуму за 5 років: чого чекати далі Мінімальна зарплата з 1 січня 2026-го зросла лише на 3% (фото: Getty Images)
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У Польщі спостерігається суттєве уповільнення зростання заробітних плат. За підсумками першого кварталу 2026 року показник збільшився лише на 6,3%, що стало найнижчим темпом за останні п'ять років.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз аналітичного центру Gremi Personal.

Головне:

  • Рекордне сповільнення: Темпи зростання зарплат у Польщі впали до 6,3% - це найнижчий показник з 2021 року.
  • Кінець "перегріву": Понад дві третини польських компаній (68%) призупинили підвищення окладів, фокусуючись на фінансовій дисципліні.
  • Лідери зростання: Найбільші надбавки зафіксовані в оборонній промисловості, логістиці та виробництві електроніки, що пов’язано з безпековими викликами.
  • Інфляційні ризики: Попри стабілізацію ринку, геополітична напруга та зростання цін на енергоносії ставлять перед бізнесом новий виклик - пошук балансу між витратами та утриманням персоналу.

Чому зарплати перестали стрімко зростати

Як зазначають аналітики, період "зарплатних перегонів", коли доходи працівників у корпоративному секторі зростали на 10-13% на рік, завершився. Для порівняння, на початку 2026 року середня зарплата в Польщі становила 9 263,5 злотих брутто (110 тис. гривень).

Основною причиною експерти називають вихід ринку праці з фази перегріву. Серед ключових факторів, що вплинули на динаміку:

  • Зниження інфляції: Темпи зростання цін у Польщі сповільнилися, що зменшило тиск на роботодавців щодо вимушеного підвищення зарплат.
  • Стримана політика уряду: Мінімальна зарплата з 1 січня 2026 року зросла лише на 3% (до 4806 злотих брутто - 57 тис. грн), тоді як роком раніше підвищення становило 10%.
  • Фінансова дисципліна: Близько 68% польських компаній фактично заморозили підвищення окладів, надаючи перевагу економії коштів.
  • Економічна невизначеність: Бізнес став обережнішим у розширенні штатів, а працівники частіше обирають стабільність, ніж зміну роботи заради вищого заробітку.

"Польський ринок праці поступово виходить із фази перегріву. Зарплата перестає бути головним інструментом боротьби за персонал, а компанії дедалі частіше повертаються до більш консервативного управління витратами", - зазначає засновник Gremi Personal Євген Кіріченко.

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Де зарплати продовжують зростати

Попри загальне охолодження, окремі сектори залишаються активними. Найвищу динаміку демонструють галузі, пов’язані з оборонним замовленням:

  • Транспортне обладнання (військове призначення): +8,5% (10 300 злотих - понад 120 тис. грн).
  • Логістика: +8% (9 446 злотих - понад 110 тис. грн) - через високий попит на складські послуги.
  • Електроніка та оптика: +7% (9 988 злотих - майже 120 тис. грн).

Водночас найповільніше зарплати зростали у харчовій промисловості (+4,6%), що пояснюється заповненням кадрового резерву ще наприкінці минулого року.

Ризики та прогнози

Аналітики попереджають про нові виклики. Геополітична нестабільність, зокрема конфлікт у Перській затоці, вже спричинила прискорення інфляції у березні-квітні 2026 року.

Подальше здорожчання енергоносіїв може змусити бізнес знову коригувати свою кадрову політику.

Проте, за прогнозами Gremi Personal, до кінця року польський ринок праці зберігатиме баланс. Зростання зарплат очікується в помірних межах 6-8%, що дозволить бізнесу залишатися конкурентоспроможним, а працівникам - зберігати реальний рівень доходів.

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Раніше ми писали про те, що у Польщі роботодавці почали більше залучати тимчасового персоналу. Кількість таких запитів зросла на 10% лише за квітень 2026-го.

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