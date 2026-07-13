Польща планує посилити правила отримання громадянства: що зміниться для українців

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі готує зміни до закону про громадянство, які можуть ускладнити процес натуралізації. Оновлення торкнуться українців, які є найбільшою групою іноземців, що претендують на польський паспорт.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Rzeczpospolita.
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Зазначимо, що натуралізація - це процес добровільного набуття громадянства іншої держави, коли людина офіційно отримамує її паспорт на підставі виконання певних умов, встановлених цією країною
Законопроєкт базується на чотирьох ключових нововведеннях:
Як пояснив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації, відповідальний за міграційну політику, професор Мацей Дущик, такі заходи мають гарантувати інтеграцію нових громадян у систему цінностей країни.
"Польське громадянство пропонує низку привілеїв, включаючи право голосу та обрання. Тому ми повинні забезпечити, щоб така людина була інтегрована в нашу систему цінностей", - наголошує Дущик.
Чиновник також наголосив, що "сертифікат вірності" є інструментом захисту національних інтересів.
"Ми не вимагатимемо відмови від їхнього першого громадянства, але ми хочемо запровадити можливість перевірки вірності такої особи нашій країні. "Сертифікат вірності" дозволить нам позбавити громадянства особи, яка діяла проти польської безпеки чи інтересів, наприклад, співпрацюючи з ворогами Польщі", - пояснює заступник міністра.
При цьому він додав, що зараз позбавлення польського громадянства після його надання неможливе. Навіть для тих, хто засуджений за шпигунство проти Польщі.
Читайте також про те, що з 8 липня 2026 року у Польщі посилили правила перевірки трудових контрактів іноземців. Інспекція праці тепер може примусово переводити цивільно-правові угоди на офіційні трудові договори, якщо вона встановить, що працівник насправді є у штаті.
Раніше ми писали про те, що українцям у Польщі, які мають статус тимчасового захисту, треба оновити дані у реєстрі PESEL, інакше вони ризикують втратити статус UKR, а разом із ним і доступ до соціальних прав.