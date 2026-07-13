Польща планує посилити правила отримання громадянства: що зміниться для українців

Головне: Польща готує масштабні зміни до закону про громадянство , які ускладнять процедуру для іноземців.

, які ускладнять процедуру для іноземців. Основні вимоги: збільшення терміну проживання до 8 років, складання мовного тесту на рівні B2 та підписання "сертифіката вірності".

збільшення терміну проживання до 8 років, складання мовного тесту на рівні B2 та підписання "сертифіката вірності". Нові правила дозволять польській владі позбавляти громадянства осіб, які діють проти безпеки чи інтересів країни.

осіб, які діють проти безпеки чи інтересів країни. Зміни стосуватимуться насамперед громадян України, які є найбільшою групою претендентів на отримання польського паспорта.

Зміни у процесі натуралізації

Зазначимо, що натуралізація - це процес добровільного набуття громадянства іншої держави, коли людина офіційно отримамує її паспорт на підставі виконання певних умов, встановлених цією країною

Законопроєкт базується на чотирьох ключових нововведеннях:

Збільшення терміну проживання: вимогу щодо легального перебування в країні планують продовжити до восьми років. Зараз остаточно не визначено, чи зараховуватимуть до цього терміну період тимчасового захисту.

вимогу щодо легального перебування в країні планують продовжити до восьми років. Зараз остаточно не визначено, чи зараховуватимуть до цього терміну період тимчасового захисту. Тест на інтеграцію: запроваджується іспит за прикладом данської моделі. Він передбачає знання польської мови на рівні B2 (вільне володіння та розуміння складних текстів), а також знання історії та конституційних принципів країни.

запроваджується іспит за прикладом данської моделі. Він передбачає знання польської мови на рівні B2 (вільне володіння та розуміння складних текстів), а також знання історії та конституційних принципів країни. "Сертифікат вірності": після завершення процедури іноземець буде зобов'язаний підписати документ, що підтверджує лояльність до польської держави.

після завершення процедури іноземець буде зобов'язаний підписати документ, що підтверджує лояльність до польської держави. Механізм позбавлення громадянства: запровадження можливості анулювання статусу громадянина у разі дій проти безпеки чи інтересів Польщі.

Як пояснив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації, відповідальний за міграційну політику, професор Мацей Дущик, такі заходи мають гарантувати інтеграцію нових громадян у систему цінностей країни.

"Польське громадянство пропонує низку привілеїв, включаючи право голосу та обрання. Тому ми повинні забезпечити, щоб така людина була інтегрована в нашу систему цінностей", - наголошує Дущик.

Що треба знати про "сетифікат вірності"

Чиновник також наголосив, що "сертифікат вірності" є інструментом захисту національних інтересів.

"Ми не вимагатимемо відмови від їхнього першого громадянства, але ми хочемо запровадити можливість перевірки вірності такої особи нашій країні. "Сертифікат вірності" дозволить нам позбавити громадянства особи, яка діяла проти польської безпеки чи інтересів, наприклад, співпрацюючи з ворогами Польщі", - пояснює заступник міністра.

При цьому він додав, що зараз позбавлення польського громадянства після його надання неможливе. Навіть для тих, хто засуджений за шпигунство проти Польщі.