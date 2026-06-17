У Польщі посилюють перевірки працевлаштування іноземців: чим це загрожує українцям

З 8 липня 2026 року Польща посилює правила перевірки трудових контрактів. Інспекція праці зможе примусово перетворювати цивільно-правові угоди на офіційні трудові договори, якщо виявить, що працівник фактично працює у штаті.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Radiozet.pl .

Головне: Нові повноваження: З 8 липня Національна інспекція праці Польщі отримає право примусово перетворювати цивільно-правові договори та B2B-контракти на трудові (umowa o pracę), якщо вони фактично відповідають трудовим відносинам.

З 8 липня Національна інспекція праці Польщі отримає право примусово перетворювати цивільно-правові договори та B2B-контракти на трудові (umowa o pracę), якщо вони фактично відповідають трудовим відносинам. Критерії перевірки: Вирішальними стануть особисте виконання роботи, наявність керівництва (нагляду) та фіксований робочий графік чи місце праці.

Вирішальними стануть особисте виконання роботи, наявність керівництва (нагляду) та фіксований робочий графік чи місце праці. Автоматизація контролю: Державні органи об'єднають дані з податкової та соціальних служб для виявлення випадків, коли компанії масово замінюють штатні посади контрактами B2B.

Державні органи об'єднають дані з податкової та соціальних служб для виявлення випадків, коли компанії масово замінюють штатні посади контрактами B2B. Ризики для працівників: Можливе скорочення персоналу в несумлінних компаніях та труднощі для тих іноземців, чиї дозвільні документи прив'язані до поточного роботодавця.

Як працюватиме нова система перевірок

Інспекція запроваджує двоетапну модель контролю. Якщо під час аудиту виявлять порушення, інспектор одразу винесе роботодавцю розпорядження про їх виправлення.

У разі ігнорування цих вимог справа може дійти до адміністративного рішення про примусове перетворення цивільно-правового договору на трудовий або до судового позову.

Головним критерієм оцінки стане не назва документа, а реальний формат співпраці. Інспектори перевірятимуть три елементи: особисте виконання обов’язків, наявність керівництва чи нагляду та фіксовані графік і місце роботи. Якщо ці три ознаки присутні, договір має бути трудовим.

Чому під прицілом B2B та цивільно-правові договори

Завдяки оцифруванню даних, державні органи зможуть автоматично виявляти підозрілі схеми.

Системи обмінюватимуться інформацією з податковою та фондом соціального страхування, що дозволить швидко знаходити випадки масової підміни штатних посад контрактами B2B або тривалої співпраці за рахунками-фактурами з одним замовником.

Ризики для українських працівників

Хоча реформа покликана впорядкувати ринок праці, експерти попереджають про можливі наслідки для іноземців.

"Головний ризик для українських працівників не в самих перевірках, а в реакції роботодавців. Компанії, які масово використовують umowa zlecenia або В2В контракти замість трудових договорів, можуть почати скорочувати персонал, змінювати графіки, переводити працівників до підрядників або відмовлятися від найму іноземців, щоб знизити витрати та юридичні ризики", - розповів у коментарі РБК-Україна генеральний директор компанії із працевлаштування у Польщі Gremi Personal Томаш Богдевич.

Чи отримають працівники більше прав

Експерт наголошує, що автоматичної легалізації кожного контракту не буде. Умови кожного договору оцінюватимуться індивідуально.

"Для українців реформа може дати більше трудових гарантій, але водночас значно підвищити ризик втрати роботи у несумлінних роботодавців. Особливо вразливими є працівники, чиє право на перебування або роботу пов'язане з конкретним роботодавцем", - пояснює Богдевич.

У разі розірвання таких договорів працівникам доведеться терміново шукати нові законні підстави для працевлаштування та уважно контролювати всі терміни повідомлення державних органів.