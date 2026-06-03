У Польщі затримали українця за вилов 20-річного "легендарного" сома

Деталі інциденту на озері Балатон

За інформацією польських ЗМІ, інцидент стався 30 травня у варшавському районі Гоцлав. Двоє чоловіків орендували водний велосипед та за допомогою вудки витягли з озера Балатон величезного сома завдовжки 183 сантиметри.

Риба жила у цій водоймі близько 20 років, була добре відома місцевим мешканцям і вважалася символом району. Раніше рибалки вже ловили цього сома, але завжди відпускали назад у воду через його "легендарний" статус.

Цього разу чоловіки проігнорували обурення та протести очевидців. Вони витягли рибу на тротуар, а потім живою заштовхали в багажник автомобіля та повезли у невідомому напрямку.

Відеозапис події швидко поширився у соціальних мережах, викликавши шквал критики. Користувачі звинуватили чоловіків у жорстокому поводженні з твариною, адже без води риба повільно задихалася.

Реакція поліції та можливі наслідки

Співробітники Департаменту карного розшуку 7-го районного управління поліції Варшави затримали 57-річного громадянина України на основі повідомлень у медіа. Правоохоронці розслідують усі обставини браконьєрства.

Заступниця інспектора поліції Йоанна Венгжиняк зазначила, що дії чоловіка підпадають одразу під кілька серйозних порушень чинного законодавства.

"Ми можемо припустити, що цей чоловік спіймав цю рибу під час забороненого сезону, коли сом був під охороною, а його вилов був заборонений, а також ми можемо підозрювати, що ми матимемо справу із жорстоким поводженням із тваринами", - заявила представниця поліції.

У Варшаві період захисту сома діє з 1 січня по 31 травня, тобто рибу виловили у заборонений час, коли тривав нерест.

Крім того, рибалки порушили правила водних господарств, використовуючи для промислу плавзасіб. Наявність ліцензії на риболовлю, про яку заявляли учасники інциденту, не звільняє від обов'язку дотримуватися сезонів охорони природи.