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У Польщі затримали 46 підозрюваних у шпигунстві для Росії і Білорусі за сім років

Фото: міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський (wikimedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Агентство внутрішньої безпеки та Служба військової контррозвідки Польщі протягом 2016-2023 років затримали 46 підозрюваних у співпраці з російською чи білоруською розвідкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуша Камінського, слова якого приводить InfoSecurity24.pl.

 

звинувачень

"Крім того, у період 2016-2023 років завдяки діяльності Агентства внутрішньої безпеки не отримали акредитації тринадцять дипломатів, чия присутність у Польщі становила розвідувальну загрозу. У 2008-2015 роках подібна ситуація мала місце лише щодо одного дипломата", - сказав він.

Камінський повідомив, що з 2016 року було заборонено в’їзд 816 людям, "присутність яких у Польщі призвела б до розвідувальних загроз", здебільшого через їхній прямий зв'язок зі спецслужбами Росії та Білорусі.

Російські шпигуни у Польщі

Нагадаємо, про затримання російських шпигунів у Польщі почали повідомляти середині березня. Через їх діяльність на залізничних коліях та в об'єктах критичної інфраструктури країни навіть вводили режим підвищеної готовності.

У липні в Польщі повідомили про затримання російського агента, який стежив за військовими об'єктами й морськими портами в країні. За словами міністра Камінського, це була 15 людина, яку затримали в рамках розслідування проти шпигунської мережі.

До того ж, The Washington Post писало, що російські розвідувальні агентства створили мережу аматорів для операцій, що включали диверсії у Польщі.

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