В Польше задержали 46 подозреваемых в шпионаже для России и Беларуси за семь лет

"Кроме того, в период 2016-2023 годов благодаря деятельности Агентства внутренней безопасности не получили аккредитации тринадцать дипломатов, чье присутствие в Польше представляло разведывательную угрозу. В 2008-2015 годах подобная ситуация имела место только отношение одного дипломата", - сказал он.

Каминский сообщил, что с 2016 года был запрещен въезд 816 людям, "присутствие которых в Польше привело бы к разведывательным угрозам", в основном из-за их прямой связи со спецслужбами России и Беларуси.

Российские шпионы в Польше

Напомним, о задержании российских шпионов в Польще стали сообщать в середине марта. Из-за их деятельности на железнодорожных путях и в объектах критической инфраструктуры страны даже вводили режим повышенной готовности.

В июле в Польше сообщили о задержании российского агента, который следил за военными объектами и морскими портами в стране. По словам министра Каминского, это был 15 человек, задержанный в рамках расследования против шпионской сети.

К тому же, The Washington Post писало, что российские разведывательные агентства создали сеть любителей для операций, включавших диверсии в Польше.

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