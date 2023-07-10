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У Польщі затримали російського шпигуна, який стежив за військовими об'єктами

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Польща, Понеділок 10 липня 2023 20:56
У Польщі затримали російського шпигуна, який стежив за військовими об'єктами Фото: міністр внутрішніх справ й адміністрації Польщі Маріуш Камінський (wikimedia org Mariusz_Kamіski)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці Польщі змогли затримати агента Російської Федерації. Він стежив за військовими об'єктами країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ й адміністрації Польщі Маріуша Камінського.

Агентство внутрішньої безпеки затримало ще одного учасника шпигунської мережі, який працював на російську розвідку.

Зазначається, що підозрюваний вів спостереження за військовими об'єктами і морськими портами. Він систематично отримував зарплату від росіян.

"Це вже 15-та людина, затримана в рамках цього розслідування", - додав Камінський.

Російські шпигуни у Польщі

Нещодавно Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало 28-річного професійного хокеїста. Чоловіка звинувачують в шпигунстві на користь Росії.

До цього польська поліція затримала російського шпигуна. Йому загрожує до 10 років за ґратами.

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки 15 березня викрили шпигунську мережу, яка працює на Росію. Група повинна була вести підготовку диверсійної діяльності в країні.

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