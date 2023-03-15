У Польщі затримали шість агентів РФ, які готували диверсії на залізниці, - ЗМІ
Польські спецслужби викрили шпигунську мережу, яка працює на Росію. Група повинна була вести підготовку диверсійної діяльності в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Співробітники Агентства внутрішньої безпеки у цій справі затримали 6 осіб, а у зв'язку з діяльністю мережі на залізничних коліях та в об'єктах критичної інфраструктури країни запроваджено режим підвищеної готовності.
"Шість осіб, затриманих Службою внутрішньої безпеки, є іноземцями, які мали працювати на російські спецслужби", - йдеться у матеріалі.
Агенти затримали їх у зв'язку з виявленням на важливих маршрутах та залізничних вузлах прихованих камер, які фіксували рух на коліях та передавали зображення до мережі. В основному йдеться про ділянки залізничних колій у Підкарпатському воєводстві, зокрема в районі аеропорту Ясьонка під Жешувом. Це основний пункт перевалки західної зброї та боєприпасів для України.
У зв'язку з цим співробітники спецслужб та поліції приведені у стан підвищеної готовності. Особлива увага приділяється забезпеченню безпеки стратегічно важливих залізничних колій у Польщі, також посилено охорону ключових об'єктів критичної інфраструктури.
Нагадаємо, що російські спецслужби планують дестабілізувати ситуація у Молдові. РФ причетна до організації масових протестів у Кишиневі проти влади, зокрема і сьогоднішнього мітингу, організованого партією "Шор".
Росія вважала, що її агентурна мережа в Україні ефективно спрацює і що вони все тримають під контролем. Проте мережа почала руйнуватися ще до війни.
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