У Польщі затримали шість агентів РФ, які готували диверсії на залізниці, - ЗМІ

Польські спецслужби викрили шпигунську мережу, яка працює на Росію. Група повинна була вести підготовку диверсійної діяльності в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки у цій справі затримали 6 осіб, а у зв'язку з діяльністю мережі на залізничних коліях та в об'єктах критичної інфраструктури країни запроваджено режим підвищеної готовності.

"Шість осіб, затриманих Службою внутрішньої безпеки, є іноземцями, які мали працювати на російські спецслужби", - йдеться у матеріалі.

Агенти затримали їх у зв'язку з виявленням на важливих маршрутах та залізничних вузлах прихованих камер, які фіксували рух на коліях та передавали зображення до мережі. В основному йдеться про ділянки залізничних колій у Підкарпатському воєводстві, зокрема в районі аеропорту Ясьонка під Жешувом. Це основний пункт перевалки західної зброї та боєприпасів для України.

У зв'язку з цим співробітники спецслужб та поліції приведені у стан підвищеної готовності. Особлива увага приділяється забезпеченню безпеки стратегічно важливих залізничних колій у Польщі, також посилено охорону ключових об'єктів критичної інфраструктури.