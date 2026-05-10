В Польщі зафіксували перший випадок карантину через хантавірус, - ЗМІ

Стан особи під наглядом

Як повідоми у видання, за даними Головної санітарної інспекції Польщі, людина, яка перебуває під моніторингом, наразі не має симптомів захворювання. За її станом спостерігатимуть протягом семи днів.

Санітарні служби розпочали перевірку, щоб розшукати інших осіб, які могли контактувати з пасажирами судна після їхньої висадки.

Відомо, що на борту лайнера, який зараз прямує до Канарських островів, перебуває один громадянин Польщі - капітан судна.

Смертельні випадки на борту

На круїзному лайнері від інфекції вже померли троє людей - пара з Нідерландів та громадянин Німеччини.

Також під підозрою на зараження перебувають ще кілька пасажирів, які висадилися на островах Святої Єлени та Трістан-да-Кунья наприкінці квітня.

Що відомо про хантавірус

Хантавіруси - це зоонозні інфекції, що передаються людям від гризунів (мишей, щурів, полівок).

Зараження відбувається через вдихання повітря, забрудненого виділеннями інфікованих тварин, контакт через пошкоджену шкіру.

За даними ВООЗ, щорічно у світі фіксують від 10 до 100 тисяч випадків. У Європі вірус найчастіше викликає геморагічну лихоманку з нирковим синдромом.