В Польше зафиксировали первый случай карантина из-за хантавируса, - СМИ

В Польше ввели санитарный надзор за лицом, которое могло контактировать с пассажиром круизного лайнера MV Hondius, где зафиксировали вспышку смертельно опасного хантавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Как сообщило издание, по данным Главной санитарной инспекции Польши, человек, который находится под мониторингом, пока не имеет симптомов заболевания. За его состоянием будут наблюдать в течение семи дней.
Санитарные службы начали проверку, чтобы разыскать других лиц, которые могли контактировать с пассажирами судна после их высадки.
Известно, что на борту лайнера, который сейчас направляется к Канарским островам, находится один гражданин Польши - капитан судна.
На круизном лайнере от инфекции уже умерли три человека - пара из Нидерландов и гражданин Германии.
Также под подозрением на заражение находятся еще несколько пассажиров, которые высадились на островах Святой Елены и Тристан-да-Кунья в конце апреля.
Хантавирусы - это зоонозные инфекции, передающиеся людям от грызунов (мышей, крыс, полевок).
Заражение происходит через вдыхание воздуха, загрязненного выделениями инфицированных животных, контакт через поврежденную кожу.
По данным ВОЗ, ежегодно в мире фиксируют от 10 до 100 тысяч случаев. В Европе вирус чаще всего вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.
Напомним, ранее стало известно, что все пассажиры круизного лайнера MV Hondius считаются лицами, которые контактировали с зараженными, из-за чего каждый пассажир подлежит обязательной проверке.
Утром 10 мая круизное судно прибыло в порт на испанском острове Тенерифе. Испанские медицинские специалисты немедленно поднялись на борт для проведения финального санитарного контроля, результаты которого определят, разрешат ли людям высадку на берег.
Кроме того, из-за угрозы распространения инфекции Британия впервые в истории десантировала военных медиков на отдаленный атлантический остров Тристан-да-Кунья.
Экстренная операция понадобилась для оказания помощи британскому гражданину, который ранее находился на борту лайнера и имеет симптомы, характерные для смертельно опасного хантавируса.