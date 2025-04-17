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У Польщі заборонили фотографування критичної інфраструктури: як каратимуть

Четвер 17 квітня 2025 14:10
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У Польщі заборонили фотографування критичної інфраструктури: як каратимуть Фото: у Польщі заборонили фотографування критичної інфраструктури: як каратимуть порушників (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Польщі набули чинності поправки до законів, які передбачатимуть покарання за фотографування стратегічних об'єктів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

Відповідно до нових правил, у Польщі заборонено фотографувати близько 25 тисяч стратегічних об'єктів країни, зокрема тих, де виробляється, ремонтується та зберігається зброя, військова техніка та боєприпаси. На усіх локаціях буде розташовано спеціальний біло-червоний знак з написом "Фотозйомка заборонена".

Як пояснив голова Генерального штабу Польщі Веслав Кукула, сьогодні в країні посилилась ворожа діяльність, яка спрямована на отримання конфіденційної інформації про критичну інфраструктуру.

"Це звичаї і закони, які діють у багатьох країнах. Фактично вони допоможуть посилити нашу стійкість, стійкість нашої інфраструктури, стійкість наших Збройних сил і ускладнять діяльність потенційного супротивника, який може загрожувати нашій безпеці", - пояснив він.

Як каратимуть

За порушення правил передбачені:

  • від 5 тисяч до 20 тисяч злотих штрафу (від 54,76 тисяч до 219 тисяч гривень);
  • арешт до 30 діб.

Поліція також має право конфіскувати пристрій, за допомогою якого була здійснена зйомка.

Посилення диверсій в країнах ЄС

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Європейського Союзу (ЄС) зафіксували зростання активності ворожих розвідувальних служб, зокрема російських. Посилились спроби шпигунства, кібератак, а також впливу на політичні процеси та громадську думку.

Паралельно з цим зросла кількість диверсійних дій на території ЄС, які можуть бути пов’язані з російськими спецслужбами.

За словами голови Сейму Литви Саулюса Скверняліса, Служби безпеки країни попереджають про загрозу нових диверсій, які можуть підірвати стабільність у регіоні.

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