В Польше запретили фотографирование критической инфраструктуры: как будут наказывать

В Польше вступили в силу поправки к законам, которые будут предусматривать наказание за фотографирование стратегических объектов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio .

Согласно новым правилам, в Польше запрещено фотографировать около 25 тысяч стратегических объектов страны, в частности тех, где производится, ремонтируется и хранится оружие, военная техника и боеприпасы. На всех локациях будет расположен специальный бело-красный знак с надписью "Фотосъемка запрещена".

Как пояснил глава Генерального штаба Польши Веслав Кукула, сегодня в стране усилилась враждебная деятельность, которая направлена на получение конфиденциальной информации о критической инфраструктуре.

"Это обычаи и законы, которые действуют во многих странах. Фактически они помогут усилить нашу устойчивость, устойчивость нашей инфраструктуры, устойчивость наших Вооруженных сил и усложнят деятельность потенциального противника, который может угрожать нашей безопасности", - пояснил он.

Как будут наказывать

За нарушение правил предусмотрены:

от 5 тысяч до 20 тысяч злотых штрафа (от 54,76 тысяч до 219 тысяч гривен);

арест до 30 суток.

Полиция также имеет право конфисковать устройство, с помощью которого была осуществлена съемка.