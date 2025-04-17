В Польше запретили фотографирование критической инфраструктуры: как будут наказывать
В Польше вступили в силу поправки к законам, которые будут предусматривать наказание за фотографирование стратегических объектов страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.
Согласно новым правилам, в Польше запрещено фотографировать около 25 тысяч стратегических объектов страны, в частности тех, где производится, ремонтируется и хранится оружие, военная техника и боеприпасы. На всех локациях будет расположен специальный бело-красный знак с надписью "Фотосъемка запрещена".
Как пояснил глава Генерального штаба Польши Веслав Кукула, сегодня в стране усилилась враждебная деятельность, которая направлена на получение конфиденциальной информации о критической инфраструктуре.
"Это обычаи и законы, которые действуют во многих странах. Фактически они помогут усилить нашу устойчивость, устойчивость нашей инфраструктуры, устойчивость наших Вооруженных сил и усложнят деятельность потенциального противника, который может угрожать нашей безопасности", - пояснил он.
Как будут наказывать
За нарушение правил предусмотрены:
- от 5 тысяч до 20 тысяч злотых штрафа (от 54,76 тысяч до 219 тысяч гривен);
- арест до 30 суток.
Полиция также имеет право конфисковать устройство, с помощью которого была осуществлена съемка.
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