Литва на порозі нової хвилі диверсій РФ: усе залежить від України
Служби безпеки Литви попереджають про загрозу нових диверсій, які можуть підірвати стабільність у регіоні. У Сеймі вважають, що все залежить від ситуації в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Сейму Саулюса Скверняліса виданню LRT.
"Інформація, надана нашими силовими структурами, свідчить про повернення серйозної хвилі диверсійних операцій, які проводилися в країнах Балтії, зокрема в Литві. Наразі ці справи перебувають у суді, ми всі прекрасно знаємо, що там планувалося", - заявив голова Саулюс Скверняліс.
Він вважає, що головна проблема в регіоні наразі - саботаж, диверсії та провокації. Водночас Скверняліс зазначив, що загальний рівень загрози не підвищився.
"Якщо говорити про більш глобальний рівень, то ми бачимо, що все безпосередньо залежить від ситуації в Україні. Поки там ніяких зрушень немає, триває конвенційна війна, той рівень загроз, що був раніше, на даний момент для нас точно не змінився", - сказав спікер Сейму.
Що відомо про російську загрозу в Балтії
Країни Балтії неодноразово заявляли, що Росія є для них безпосередньою військовою загрозою. В інтерв'ю РБК-Україна міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс прокоментував ризик російського вторгнення. Він не сумнівається в намірах окупантів.
У середині липня 2024 року в Литві затвердили програму зміцнення і розвитку цивільної оборони, ініційовану Міністерством внутрішніх справ. Вона передбачає створення нових укриттів, систем оповіщення, спеціального мобільного застосунку та фінансування в розмірі 285 млн євро.
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