У Польщі з'явиться власний "Шахед": що відомо про майбутній дрон-камікадзе

13:22 20.03.2026 Пт
2 хв
Варшава спрямує на розробку понад 6 млрд доларів з бюджету
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: польську програму з розробки дрона представили у 2025 році (defence24.pl)

Польща завершує розробку власного дрона-камікадзе, який стане аналогом іранських ударних безпілотників типу "Шахед".

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш у коментарі Польському радіо.

Польський міністр зазначив, що цей проєкт - одне з перших завдань Центру автономних систем у Варшаві, який об’єднає військових, науковців і оборонну промисловість для прискорення впровадження новітніх технологій.

Водночас Польща нарощує фінансування: якщо у 2023 році на дрони виділяли близько 100 млн злотих (25 млн доларів), то цього року планують спрямувати до 25 млрд. злотих (6,25 млрд доларів).

Кошти підуть не тільки на дрони-камікадзе, а й на автономні системи та засоби боротьби з ними - зокрема на створення антидронового щита на східному кордоні.

Йдеться про програму PLargonia, яку було представлено минулого року. Дрон має дельтоподібну конструкцію та кілька модифікацій - як навчальних, так і бойових.

Технічні характеристики апарата:

  • розмах крила - 2,2 метра,
  • довжина - 2,6 метра,
  • максимальна злітна маса - до 85 кг.

Безпілотник здатен нести бойове навантаження до 20 кг, розвивати швидкість до 185 км/год і долати відстань до 900 км.

Нагадаємо, українсько-британська компанія UForce розробила новий дрон-камікадзе під назвою "Буча". Він має бойову частину вагою 5,5 кілограма і розрахований на дальність польоту до 200 кілометрів.

Зазначимо, Японія вивчає можливість придбання ударних безпілотників українського виробництва для оснащення власних Сил самооборони. Інтерес до цієї техніки пов'язаний з її ефективним застосуванням у реальних бойових умовах під час відбиття російської агресії.

РБК-Україна також писало, що український ударний FPV-дрон F10, розроблений компанією F-Drones, вийшов у фінал першого етапу програми Drone Dominance, яку реалізує Пентагон.

