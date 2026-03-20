В Польше появится собственный "Шахед": что известно о будущем дроне-камикадзе

Польский министр отметил, что этот проект - одна из первых задач Центра автономных систем в Варшаве, который объединит военных, ученых и оборонную промышленность для ускорения внедрения новейших технологий.

В то же время Польша наращивает финансирование: если в 2023 году на дроны выделяли около 100 млн злотых (25 млн долларов), то в этом году планируют направить до 25 млрд. злотых (6,25 млрд долларов).

Средства пойдут не только на дроны-камикадзе, но и на автономные системы и средства борьбы с ними - в частности на создание антидронового щита на восточной границе.

Речь идет о программе PLargonia, которая была представлена в прошлом году. Дрон имеет дельтовидную конструкцию и несколько модификаций - как учебных, так и боевых.

Технические характеристики аппарата:

размах крыла - 2,2 метра,

длина - 2,6 метра,

максимальная взлетная масса - до 85 кг.

Беспилотник способен нести боевую нагрузку до 20 кг, развивать скорость до 185 км/ч и преодолевать расстояние до 900 км.

Напомним, украинско-британская компания UForce разработала новый дрон-камикадзе под названием "Буча". Он имеет боевую часть весом 5,5 килограмма и рассчитан на дальность полета до 200 километров.