У Польщі підняли авіацію через ракетну атаку по Україні
Вранці у п'ятницю, 22 березня, у Польщі підняли в небо авіацію. Це сталося у зв'язку з нічною ракетною атакою російських військ по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на X Збройних сил Польщі.
Вони повідомили, що вночі, 22 березня, спостерігалася активна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів літаків Ту-95, Ту-22 та МІГ-31 по об’єктах, розташованих на території України
"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію. Попереджаємо, що польська та союзницька авіація задіяна, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться у матеріалі.
Informujemy, że dzisiejszej nocy obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związana z uderzeniani rakietowymi samolotów Tu-95, Tu-22 oraz MIG-31 wykonywanymi na obiekty znajdujace się na terytorium Ukrainy.— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) March 22, 2024
Wszystkie niezbędne… pic.twitter.com/M0se909n2V
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