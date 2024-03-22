У Польщі підняли авіацію через ракетну атаку по Україні

Вранці у п'ятницю, 22 березня, у Польщі підняли в небо авіацію. Це сталося у зв'язку з нічною ракетною атакою російських військ по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на X Збройних сил Польщі.

Вони повідомили, що вночі, 22 березня, спостерігалася активна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів літаків Ту-95, Ту-22 та МІГ-31 по об’єктах, розташованих на території України

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію. Попереджаємо, що польська та союзницька авіація задіяна, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться у матеріалі.