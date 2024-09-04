Туск відреагував на російській удар по Львову і запропонував допомогу

У Польщі відреагували на сьогоднішній удар Росії по Львову та запропонувала допомогу у відновленні історичних будівель, які постраждали внаслідок російської атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Х прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.
"Львів потребує допомоги! Метою російської атаки був центр міста", - написав він.
Прем'єр-міністр Польщі зазначив, що під час атаки Росія пошкодила велику кількість історичних будівель міста.
"Польща готова допомогти з їх відновленням", - заявив Туск.
В ніч на 4 вересня російські війська продовжили обстрілювати Україну, запустивши десятки дронів та 13 ракет.
Під час чергової атаки ворога постраждав Львів. У місті пошкоджено школи та медустанови. Відомо, що внаслідок обстрілу семеро людей загинули. Серед них - майже вся сім'я Базилевичів. Вижив лише голова родини. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. У чоловіка загинула його 43-річні дружина Євгенія та три доньки: Ярина (21 рік), Дарина (18 років) та найменша - 7-річна Емілія.
Відомо, що 53 особи постраждали. Наразі у місті завершено аварійно-рятувальні роботи. Повідомляється, що працівники ДСНС змогли врятувати 12 людей.
Внаслідок російської атаки місто зазнало серйозних пошкоджень. Постраждали об'єкти історичної спадщини, зруйновані будинки, пошкоджені заклади освіти та охорони здоров'я.
Під час російського удару по Україні 4 вересня постраждав і Кривий Ріг, п'ятеро людей були поранені. Повідомлялося, що у місті внаслідок ворожої атаки був зруйнований готель.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.