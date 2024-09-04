У Львові завершили аварійно-рятувальні роботи після російської атаки (фото)

Фото: рятувальники закінчили роботи у Львові на місці обстрілу РФ 4 вересня (facebook.com/DSNSLVIVSKERU)

У Львові завершені аварійно-рятувальні роботи після атаки РФ у середу, 4 вересня. Врятовані 12 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Постраждало 53 осіб. На жаль, семеро загинули, серед них, за уточненими даними, двоє дітей - 7 та 14 років", - йдеться у повідомленні. Психологи ДСНС надали допомогу 103 постраждалим, зокрема 16 дітям. До ліквідації наслідків подій від ДСНС залучалося понад 150 рятувальників та 38 одиниць спецтехніки. Наслідки обстрілу Львова 4 вересня (facebook.com/DSNSLVIVSKERU)