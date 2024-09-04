ua en ru
Ср, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зруйновано готель. З'явились фото наслідків удару РФ по Кривому Рогу

Кривий Ріг, Середа 04 вересня 2024 09:21
UA EN RU
Зруйновано готель. З'явились фото наслідків удару РФ по Кривому Рогу Фото: у Кривому Розі зруйновано готель під час атаки РФ 4 вересня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

У Кривому Розі під час атаки РФ у ніч проти 4 вересня зруйновано готель. Також пошкоджено навчальні заклади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Будівля готелю зруйнована з 1 по 3 поверхи. Терор цивільних не припиняється", - розповів він.

За даними Лисака, окрім багатоповерхівок, у Кривому Розі пошкоджені чотири навчальні заклади, стільки ж автівок, понівечені аптека і магазини.

Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг Дніпропетровської області 4 вересня (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстріл Кривого Рогу

Російські війська масовано вдарили по Україні в ніч проти 4 вересня. Зокрема, під час ракетної атаки вибухи пролунали у Кривому Розі.

Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури в центрі міста. Наразі у Кривому Розі постраждали п'ятеро людей через атаку РФ. Серед них - 10-річна дитина.

Атаки РФ по готелям в Україні

В останні тижні російська армія, ймовірно, почала використовувати нову тактику - бити по готелях у прифронтових містах України. Так, 25 серпня Росія вдарила по готелю у Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки постраждали іноземні журналісти.

Крім того, в ніч проти 27 серпня, окупанти вдарили ракетою по готелю у Кривому Розі. Тоді загинули двоє людей, ще 5 отримали травми різного ступеня важкості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Дніпропетровська область
NEWS
Пошкоджені будинки та жертви: перші подробиці про наслідки атаки РФ на Львів
Пошкоджені будинки та жертви: перші подробиці про наслідки атаки РФ на Львів
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ