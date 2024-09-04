У Львові продовжує зростати кількість постраждалих (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Львівської ОВА Андрія Годика в ефірі телемарафону та ДСНС.

За словами Годика, станом на 12:00 відомо про сімох загиблих, серед них троє дітей. Найменшій дитині було 7 років.

"Щодо потерпілих, поранених, то на даний момент звернулися за медичною допомогою 53 особи. Їм надається меддопомога в залежності від рівня складності. Найменшій дитині, яка зазнала пошкоджень, шість рочків", - сказав він.

Заступник голови Львівської ОВА зазначив, що найбільша кількість пошкоджень - це осколкові, бо велика кількість вікон була вибита ударною хвилею.

"Продовжуються аварійно-пошукові роботи по об'єктах. Маємо надію, що якщо хтось є під завалами, то він живий перш за все", - додав Годик.

У ДСНС наголошують, що до ліквідації наслідків обстрілу від ДСНС залучено понад 140 рятувальників та 33 одиниці спецтехніки. За словами рятувальників, станом на 11:30 було відомо про 47 постраждалих.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький додав, що найбільша складність ліквідації наслідків у тому, що на одній з локацій на дуже обмеженій території є велика глибина завалу. Під ним ще можуть бути люди.