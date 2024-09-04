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Туск отреагировал на российский удар по Львову и предложил помощь

Фото: последствия российского удара по Львову 4 сентября (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В Польше отреагировали на сегодняшний удар России по Львову и предложила помощь в восстановлении исторических построек, пострадавших в результате российской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение у Х премьер-министра Польши Дональда Туска.

"Львов нуждается в помощи! Целью российской атаки был центр города", - написал он.

Премьер-министр Польши отметил, что во время атаки Россия повредила большое количество исторических построек города.

"Польша готова помочь с их восстановлением", - заявил Туск.

Удар РФ по Львову 4 сентября

В ночь на 4 сентября российские войска продолжили обстреливать Украину, запустив десятки дронов и 13 ракет.

Во время очередной атаки противника пострадал Львов. В городе повреждены школы и медучреждения. Известно, что в результате обстрела семь человек погибли. Среди них – почти вся семья Базилевичей. Выжил только глава семьи. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый. У мужчины погибла его 43-летняя жена Евгения и три дочери: Ярина (21 год), Дарья (18 лет) и младшая - 7-летняя Эмилия.

Известно, что 53 человека пострадали. В настоящее время в городе завершены аварийно-спасательные работы. Сообщается, что работники ГСЧС смогли спасти 12 человек.

В результате российской атаки город получил серьезные повреждения. Пострадали объекты исторического наследия, разрушены дома, повреждены учебные и здравоохранительные учреждения.

 

Во время российского удара по Украине 4 сентября пострадал и Кривой Рог, пять человек были ранены. Сообщалось, что в городе в результате вражеской атаки была разрушена гостиница.

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Дональд ТускЛьвовПольша