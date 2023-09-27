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У Польщі відреагували на пропозицію України щодо ліцензій на зерно

Середа 27 вересня 2023 13:21
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У Польщі відреагували на пропозицію України щодо ліцензій на зерно Фото: міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Польща вважає пропозицію України щодо ліцензування сільськогосподарської продукції хорошою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса, якого цитує PAP.

Сьогодні Телус поспілкувався онлайн з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським щодо транспортування та продажу зерна, а також нових процедур, які пропонує Україна.

"Українська сторона сказала, що якщо Польща скаже, що їй не потрібні чотири зернові культури до кінця року, то ліцензії не будуть видаватися. Це питання, яке має розглянути наша сторона, але ззовні ця пропозиція виглядає як хороша пропозиція", - сказав Телус.

За його словами, таким чином тягар відповідальності перекладається на Польщу: "Ми будемо приймати рішення, а не українська сторона".

При цьому міністр вважає важливим напрацьовувати довгострокові механізми.

"Якщо ми говоримо, що Україна хоче вступити до Європейського Союзу, і вона хоче, і ми це політично приймаємо, то якщо ми сьогодні не відпрацюємо такі механізми, вони ніколи не будуть добре функціонувати. Тому ми, безумовно, будемо над цим думати", - додав він.

Зернова суперечка

15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт української агропродукції до п'ятьох сусідніх з Україною країн. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели односторонні заборони на державному рівні.

У відповідь на це Україна подала позови до Світової організації торгівлі.

При цьому в Україні та Польщі виражали впевненість в тому, що держави зможуть знайти рішення, яке влаштовувало б обох сторін.

Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна вводить новий механізм експорту зерна до сусідніх країн.

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