В Польше отреагировали на предложение Украины о лицензиях на зерно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса, которого цитирует PAP.

Сегодня Телус пообщался онлайн с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским о транспортировке и продаже зерна, а также новых процедурах, которые предлагает Украина.

"Украинская сторона сказала, что если Польша скажет, что ей не нужны четыре зерновые культуры до конца года, то лицензии не будут выдаваться. Это вопрос, который должна рассмотреть наша сторона, но извне это предложение выглядит как хорошее предложение", - сказал Телус.

По его словам, таким образом груз ответственности переводится на Польшу: "Мы будем принимать решения, а не украинская сторона".

При этом министр считает важным нарабатывать долгосрочные механизмы.

"Если мы говорим, что Украина хочет вступить в Европейский Союз, и она хочет, и мы это политически принимаем, то если мы сегодня не отработаем такие механизмы, они никогда не будут хорошо функционировать. Поэтому мы, безусловно, будем над этим думать", - добавил он.

Зерновой спор

15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинской агропродукции в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.

В ответ на это Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.

При этом в Украине и Польше выражали уверенность в том, что государства смогут найти решение, которое устраивало бы обе стороны.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вводит новый механизм экспорта зерна в соседние страны.

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