У Польщі створюють дешеву ракету-перехоплювач проти масованих атак дронів і ракет

Що відомо про CMI

CMI позиціонують як недороге рішення, здатне виробляти у великих обсягах для протидії масованим атакам одноразових дронів, розвідувальних БпЛА, гелікоптерів і крилатих ракет. За задумом розробників, проєкт має скоротити розрив у вартості між дронами й ракетами-перехоплювачами.

Ракета є надзвуковою і здатна вражати цілі на дальності та висоті понад 6 км, використовуючи вже випробувані технології MBDA та WITU. Вперше проєкт представили на авіасалоні у Фарнборо в липні 2026 року.

Випробування та подальші плани

У вересні 2026 року WITU та MBDA спільно завершили низку польових випробувань на полігоні в Польщі, де перевіряли роботу головки самонаведення на низці типових цілей, зокрема різних типів дронів.

Успішне завершення випробувань дозволяє перейти до наступного етапу - інтеграції головки самонаведення у прототип ракети, розробленої WITU. Компанії вже працюють над тим, щоб вийти на перші пускові випробування у 2027 році.

Меморандум і контекст співпраці

Партнерство спирається на ширший меморандум про взаєморозуміння між WITU та MBDA, підписаний на виставці MSPO 2026, який передбачає співпрацю в галузі ракетних досліджень за підтримки урядів Британії та Польщі в рамках оборонного співробітництва, визначеного Нортголтським договором.

Фото: підписання меморандуму (WITU)

Метою сторони називають створення повністю польського суверенного рішення для Польщі та своєчасної недорогої європейської спроможності для армій союзників.

Керівник британського підрозділу MBDA Кріс Аллам заявив, що співпраця демонструє відданість компанії Польщі та доповнює підтримку багаторівневої системи протиповітряної оборони країни на тлі нарощування постачань за програмою PILICA+ і безпрецедентної передачі технологій у межах NAREW.

Голова WITU полковник Павел Свеклей додав, що співпраця дозволяє поєднати повністю польську конструкцію ракети із сучасною головкою самонаведення, і що поряд із проєктом HYDIS інститут формує тісні відносини з MBDA у розробці ключових європейських ракетних рішень.

Читайте також: Swarmer купує українського виробника бойових роботів Ratel за 224 мільйони доларів