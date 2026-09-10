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В Польше создают дешевую ракету-перехватчик против массированных атак дронов и ракет

15:45 10.09.2026 Чт
3 мин
Что такое Counter Mass Interceptor и чем он может быть полезен Польше?
aimg Лев Шевченко

Европейский производитель ракет MBDA и польский научно-исследовательский институт WITU объявили о сотрудничестве над созданием Counter Mass Interceptor (CMI) - сверхзвукового перехватчика, рассчитанного на массовое поражение дронов-камикадзе, разведывательных БПЛА, вертолетов и крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MBDA.

Что известно о CMI

CMI позиционируют как недорогое решение, способное производить в больших объемах для противодействия массированным атакам одноразовых дронов, разведывательных БпЛА, вертолетов и крылатых ракет. По замыслу разработчиков проект должен сократить разрыв в стоимости между дронами и ракетами-перехватчиками.

Ракета сверхзвуковая и способна поражать цели на дальности и высоте более 6 км, используя уже испытанные технологии MBDA и WITU. Впервые проект был представлен на авиасалоне в Фарнборо в июле 2026 года.

Испытания и дальнейшие планы

В сентябре 2026 года WITU и MBDA совместно завершили ряд полевых испытаний на полигоне в Польше, где проверяли работу головки самонаведения на ряде типовых целей, в том числе разных типов дронов.

Успешное завершение испытаний позволяет перейти к следующему этапу - интеграции головки самонаведения в прототип ракеты, разработанной WITU. Компании уже работают над тем, чтобы выйти на первые пусковые испытания в 2027 году.

Меморандум и контекст сотрудничества

Партнерство опирается на более широкий меморандум о взаимопонимании между WITU и MBDA, подписанный на выставке MSPO 2026, предусматривающий сотрудничество в области ракетных исследований при поддержке правительств Британии и Польши в рамках оборонного сотрудничества, определенного Нортголтским договором.

Фото: подписание меморандума (WITU)

Целью стороны называют создание полностью польского суверенного решения для Польши и своевременной недорогой европейской возможности для армий союзников.

Глава британского подразделения MBDA Крис Аллам заявил, что сотрудничество демонстрирует преданность компании Польши и дополняет поддержку многоуровневой системы противовоздушной обороны страны на фоне наращивания поставок по программе PILICA+ и беспрецедентной передачи технологий в рамках NAREW.

Глава WITU полковник Павел Свеклей добавил, что сотрудничество позволяет совместить полностью польскую конструкцию ракеты с современной головкой самонаведения, и что наряду с проектом HYDIS институт формирует тесные отношения с MBDA в разработке ключевых европейских ракетных решений.

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Соглашение по CMI подписали в рамках выставки MSPO 2026 в Кельце - именно там, где впервые показали и украинскую зенитную ракету "Коралл" на пусковой установке, смонтированной на шасси грузовика Tatra.

Объявление о сотрудничестве MBDA и WITU также совпало с активизацией обсуждения противовоздушной обороны Польши в целом. Так, по итогам 36-го заседания "Рамштайн" Польша объявила о подготовке нового пакета помощи Украине стоимостью 50 млн евро, часть которого будет направлена на средства ПВО.

А ранее польская сторона заявляла о намерении присоединиться к производству ракет для систем Patriot в сотрудничестве с США и Украиной.

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