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Україна вперше показала ЗРК "Корал", він має збивати балістику

16:15 08.09.2026 Вт
2 хв
Що відомо про характеристики нової ракети?
aimg Костянтин Широкун
Україна вперше показала ЗРК "Корал", він має збивати балістику Фото: Україна вперше показала ЗРК "Корал" (militarnyi.com)
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Під час оборонної виставки MSPO у Польщі "Укроборонпром" вперше продемонстрував пускову установку зенітної ракети "Корал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".

На оприлюдненому "Укроборонпромом" зображенні видно запуск ракети із самохідної установки, змонтованої на шасі чеської вантажівки Tatra.

"Корал" розглядають як ракету, призначену для перехоплення повітряних та балістичних цілей. Передбачається, що вона стане одним із компонентів системи протиповітряної оборони. За інформацією розробника, у разі потреби ракету також можуть використовувати для ураження наземних і надводних радіолокаційно контрастних об’єктів.

Маса ракети становить 450 кг, при цьому 36 кг припадає на бойову частину. Система наведення включає інерціальну навігацію, засоби радіокорекції та активну радіолокаційну головку самонаведення.

Діаметр ракети залежно від ділянки корпусу становить 230/300 мм, її довжина дорівнює 4,8 метра. Розмах крил сягає 835 мм, а рулів - 685 мм.

Розробка проєкту "Корал" стартувала у 2016 році в межах дослідно-конструкторських робіт. На початковому етапі проект ракети згадувався в документації як елемент зенітного ракетного комплексу корабельного базування.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, у мережі вперше публічно продемонстрували нову ракету класу "земля-повітря", яку ідентифікували як "Корал". Серед відомих характеристик - маса близько 300 кілограмів, боєголовка вагою 25 кілограмів і швидкість до 3600 кілометрів на годину.

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