Ракети Patriot для України: Польща звернулася до США з неочікуваною пропозицію
Польща хоче виробляти ракети для системи Patriot у співпраці зі Сполученими Штатами та Україною.
Про це заявила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
23 липня польська посадовиця зустрілася зі своїми колегами з Пентагону та Державного департаменту США.
"Ми говорили про те, що президент Трамп сказав під час саміту НАТО в Анкарі, а саме про його заяву щодо розгляду питання про створення заводу з виробництва Patriot в Україні", - розповіла Собковяк-Чарнецька.
Вона наголосила, що президент США хоче, аби "це виробництво було пов’язане з Україною".
Польська посадовиця також додала, що Варшава хоче долучитися до цього процесу, аби зменшити занепокоєння Вашингтона, особливо щодо безпеки.
"Ми сьогодні запропонували, щоб це була тристороння співпраця - Сполучених Штатів, України та Польщі. Сенс у тому, щоб забезпечити це виробництво, щоб воно відбувалося в безпечному місці", - пояснила Собковяк-Чарнецька.
За її словами, наразі триватимуть переговори з цього приводу між Варшавою, Києвом і Вашингтоном.
На переконання посадовиці, Білий дім ухвалить позитивне рішення, оскільки усвідомлює вигідне географічне та геополітичне розташування Польщі.
До речі, раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський і Raytheon обговорили спільне виробництво ракет для Patriot.
Окрім того, стало відомо: компанії, що виробляють ракети-перехоплювачі Patriot, перебувають на ранніх стадіях визначення щодо будівництва в Україні.
Також з'ясувалося, що українські фахівці зможуть виготовляти ракети для найважливіших систем ППО вже у 2026 році.