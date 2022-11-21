У Польщі сподіваються, що необдумані рішення не зруйнують українсько-польські стосунки

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський вважає, що по Польщі вдарила російська, а не українська ракета. При цьому президент Польщі Анджей Дуда припустив, що ракета могла належати українським силам ППО, які захищали територію від ударів росіян.

речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Він закликав цінувати стосунки між нашими країнами.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що польська прокуратура не погодиться залучати Україну до розслідування падіння ракети в селі Пшеводув.

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