В Польше надеются, что необдуманные решения не разрушат украинско-польские отношения

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что по Польше ударила российская, а не украинская ракета. При этом президент Польши Анджей Дуда предположил, что ракета могла принадлежать украинским силам ПВО, которые защищали территорию от ударов россиян.

спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

Он призвал ценить отношения между нашими странами.

Напомним, что СМИ сообщали, что польская прокуратура не согласится привлекать Украину к расследованию падения ракеты в селе Пшеводув.

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