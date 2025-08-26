У Польщі спалахнула суперечка через оплату Starlink для України

У Польщі виникла суперечка між антиукраїнським політиком Славоміром Менценом та міністром закордонних справ Радославом Сікорським щодо фінансування супутникового інтернету Starlink для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи Менцена та Сікорського соцмережі Х .

Що сказав Менцен

Нещодавно лідер політичного альянсу “Конфедерація” Славомір Менцен, який брав участь у президентських виборах та відомий своїми антиукраїнськими заявами написав, що Україна має самостійно оплачувати Starlink.

Він підкреслив, що гроші польських платників податків повинні витрачатися виключно на потреби Польщі.

"Якщо Україна хоче Starlink, нехай за нього платить. Я не бачу жодної причини, чому ми повинні за це платити. Гроші польських платників податків мають бути витрачені на потреби поляків", - заявив Менцен.

Відповідь Сікорського

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на слова Менцена. За його словами, допомога Україні є прямою вигодою для самих поляків.

"Допомагаючи Україні, ми тримаємо армію Путіна подалі від наших кордонів, що відповідає інтересам, зокрема фінансовим, польських платників податків. Зовнішня політика складніша за таблицю множення", - пояснив глава польського МЗС.